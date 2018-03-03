قتيل في اليابان والثلوج تشل الحياة في إيرلندا وبريطانيا

جانب من الثلوج التي هطلت على بريطانيا

الشارقة 24 – وكالات:



أصابت العواصف الثلجية الحياة في معظم أنحاء إيرلندا بشلل تام، يوم الجمعة، وأجبرت بريطانيا على استدعاء الجيش للمساعدة، في مواجهة واحدة من أسوأ موجات الطقس خلال 30 عاماً.



وبعد موجة قطبية قادمة من سيبيريا، أطلق عليها "وحش من الشرق"، هبت على جنوب بريطانيا وإيرلندا العاصفة "إيما" القادمة من الجنوب، ما تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء رحلات الطيران والقطارات.



وتسببت العواصف الثلجية، خلال الليل، في تراكم الثلوج التي وصل منسوبها إلى 90 سنتيمتراً في أنحاء إيرلندا واسكتلندا.



وأعلنت الحكومة الإيرلندية، أن شبكة النقل العام بكاملها خرجت من الخدمة، كما أغلقت المطارات وباتت الطرق "في حالة خطيرة للغاية".



وفي ذروة العاصفة الثلجية، انقطعت الكهرباء عن أكثر من مئة ألف منزل وشركة، وأغلقت البورصة الإيرلندية أبوابها، يوم الجمعة، وكذلك المدارس ومعظم الإدارات الحكومية في ظل بقاء الإنذار عند المستوى الأحمر، وهو أعلى درجات التحذير.



على صعيد متصل وفي بريطانيا، لقيت طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام حتفها، إثر اصطدام سيارة بمنزل خلال عاصفة ثلجية بمنطقة كورنوول بجنوب غرب البلاد.



واستدعت الحكومة الجيش للمساعدة، في إنقاذ مئات من قائدي وركاب السيارات الذين علقوا وسط الثلوج، ولنقل موظفي هيئة الصحة الوطنية، فيما أغلقت السلطات الطرق والمدارس وألغيت رحلات طيران عديدة في أنحاء المملكة المتحدة.



وفي اسكتلندا، التي كانت أول بلد يواجه الموجة القطبية السيبيرية، تحسن الطقس بشكل طفيف لكن السلطات حذرت السكان من السفر يوم الجمعة وخلال اليومين المقبلين.



وفي اليابان، لقي شخص حتفه جراء عاصفة مماثلة ضربت جزيرة هوكايدو، في أقصى شمال اليابان، يوم الجمعة، وسط تحذيرات من جانب السلطات للسكان بالبقاء داخل المنازل.



وعُثر على جثة رجل في العشرينات من العمر في مدينة توماكوماي، بعد أن حاول هو واثنان آخران إنقاذ رجل، كانت قد تقطعت به السبل داخل سيارته وسط التراكم الكثيف للثلوج.



وأصيب خمسة أشخاص جراء حادث سير شمل 20 مركبة على الأقل خلال عاصفة ثلجية في محافظة آوموري.



وتم إلغاء نحو 100 رحلة وطيران وإيقاف العمل في 520 شركة قطارات في هوكايدو، واضطرت حوالي 700 مدرسة هناك إلى إغلاق أبوابها.



وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، أن العاصفة الأكثر قوة ضربت بعض أنحاء اليابان، مما رفع منسوبها المتراكم إلى 290 سنتيمتراً في بلدة هوروكاناي و206 سنتيمترات في مدينة داتا، بينما هبت على خليج إريمو رياح مصاحبة للعاصفة بلغت أقصى سرعة لها 159كيلومتراً في الساعة وقد تم تحذير المواطنين من العاصفة الثلجية والرياح القوية والأمواج العالية وتوقف حركة المرور بسبب العواصف الثلجية وأكوام الثلوج.