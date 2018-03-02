"الانهيارات الأرضية" تجبر 30 ألفاً على ترك منازلهم في كاليفورنيا

الشارقة 24 – وام:



أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية أوامر بإجلاء نحو 30 ألف شخص يعيشون قرب السفوح والمنحدرات الجبلية، على طول شاطئ سانتا برباره، بسبب مخاوف من وقوع انهيارات طينية كبيرة، جراء عاصفة وشيكة من المحيط الهادي.



وتنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على نفس المنطقة التي شهدت أمطاراً غزيرة يوم التاسع من يناير، وتسببت في انهيارات طينية وصخرية، ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة عشرات وتدمير مئات المنازل.



وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث، إن من المتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة، على المنطقة في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة، لافتة إلى أن التوقعات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى السبت.



إلى ذلك أقام الصليب الأحمر الأميركي، مأوى في منطقة المعارض بسانتا برباره لاستقبال السكان.