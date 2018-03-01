"البيئة والمحميات" تنظم حفل اختتام مبادرة الشجرة المستدامة في الحديقة الإسلامية

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة حفل ختام مبادرة الشجرة المستدامة "الغاف"، للعام الدراسي 2017 – 2018، الأربعاء، في الحديقة الإسلامية، وتكريم المدارس المتميزة في تطبيق برنامج مبادرة شجرة الاستدامة "الغاف"، حيث كرّمت المشاركين في تنفيذ المبادرة التي كانت قد استهدفت طلبة المدارس عموماً، وتحديداً طلبة مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، والتعليم الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة والإمارات الأخرى، وجاءت المبادرة تحت شعار أجمل حديقة غاف.



وتهدف الهيئة من هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الوعي لدى طلبة المدارس بأهمية شجر الغاف، والمحافظة على شجر الغاف في البيئة المحلية، وتثقيف وتعريف الطلبة بأنواع الشجر طويل الأمد، الذي يستوطن البيئة المحلية في الإمارات بصورة عامة وإمارة الشارقة بصورة خاصة، والعمل على ترسيخ ثقافة الوعي البيئي لدى فئات طلبة الحلقة الأولى والثانية بأهمية وفوائد شجر الغاف للإنسان والحيوان في الماضي لدى عصر الأجداد والحاضر، بالإضافة إلى غرس قيم السلوك البيئي الإيجابي لدى الطلبة نحو المحافظة على شجر الغاف كثروة قومية مهمة في الإمارات. وكان برنامج التكريم قد تضمن عدة فقرات، بدأت مع السلام الوطني والقرآن الكريم، وكلمة سعادة هنا سيف السويدي، وكلمة المدرسة المتميزة، بالإضافة إلى أبيات شعر ألفاها طالب في الصف الثاني، ومعرض مبادرات المدارس المتميزة.



وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في حكومة الشارقة، إن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بأهمية المحافظة على شجر الغاف في البيئة المحلية، وهي من المبادرات التثقيفية والتوعوية الخاصة بشجرة الغاف لطلبة المدارس، حيث تقوم المدارس المشاركة في المسابقة بتصميم وتنفيذ برنامج أنشطة متنوعة تتعلق بشجرة الغاف على مدى أسبوع المسابقة، بحيث يكون من ضمنها تخصيص يوم لزراعة شتلات شجرة الغاف في حديقة المدرسة، بهدف تثقيف الطلبة حول شجرة الغاف من خلال تزويدهم بمعلومات مهمة عن مميزات شجر الغاف وفوائده الطبية العديدة، ونشر ثقافة الوعي البيئي لدى الطلبة، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة لابتكار وطرح الوسائل والسبل لإيجاد الحلول البيئية، وغرس قيم السلوك البيئي الإيجابي نحو المحافظة على شجر الغاف كثروة وطنية في الإمارات.



ولفتت إلى أن آلية تنفيذ المبادرة تضمنت قيام المدارس المشاركة بتصميم حديقة بشجر الغاف وتطبيق برنامج أنشطة تفاعلية تثقيفية متنوعة ومبتكرة حول شجر الغاف، والعمل على توثيق الحديقة وبرنامج الأنشطة الخاصة بأسبوع الشجرة المستدامة، الغاف، من خلال التصوير أو تسجيل فيديو، وقيام كل مدرسة مشاركة بإرسال قرص مدمج أو "يو اس بي"، يتضمن عرض "بوربوينت"، أو ملف وصفي يتضمن برنامج الأنشطة المختلفة مع الصور والفيديو.



وأشارت إلى أن تحكيم برامج أنشطة المدارس المشاركة، تم من قبل لجنة خاصة مختصة من الهيئة، بناء على معايير خاصة، وقد تم اختيار أفضل 5 مدارس متميزة للتكريم، بالإضافة إلى إرسال شهادات شكر وتقدير إلى جميع المدارس التي شاركت في المبادرة والمسؤولين الرئيسيين عن تطبيق برنامج المبادرة في المدرسة.

وتمت آلية التقييم العام للمبادرة من خلال تقييم مدى نجاح أسبوع المبادرة من قبل المدارس المشاركة على أساس الإجابة على استمارة تقييم المبادرة الإلكترونية التي تم إرسالها للمشاركين، وكانت فترة تطبيق مبادرة أجمل حديقة شجر مستدام من الغاف مع أفضل برنامج فعاليات تثقيفي عن الغاف، استمرت لمدة أسبوع، من 4 إلى 11 فبراير الماضي.