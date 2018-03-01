اليابان تلغي 170 رحلة جوية و100 رحلة قطار تحسباً لعاصفة ثلجية

الشارقة 24 – وام:

ألغت السلطات اليابانية حوالي 170 رحلة جوية وأكثر من 100 رحلة قطار، الخميس، تحسباً لعاصفة ثلجية كثيفة ورياح عاتية تجتاح البلاد يمكن أن تولد موجات مد تصل إلى 8 أمتار في شمال ووسط اليابان وزوابع تصل سرعتها القصوى إلى 144 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية توقعت نظاماً للضغط المنخفض من شأنه جلب عاصفة ثلجية إلى جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، وتم إلغاء 105 رحلات قطار وعشرات الرحلات الجوية، فيما يتوقع أن تسقط ثلوج بكثافة تصل إلى 70 سنتيمتراً في هوكايدو بحلول صباح غد لتصل إلى 50 سنتيمتراً في شمال شرق اليابان، وفقاً لما ذكرته الهيئة.