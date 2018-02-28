"بيئة" تفوز بجوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

الشارقة 24:

فازت شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط والحائزة على جوائز في مجال الإدارة البيئية، بأربع جوائز خلال حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، الذي جرت فعالياته في فندق "جميرا كريك سايد" في دبي مؤخراً.

وتُعتبر جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تُنظمها "الجوائز الدولية" الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تكريم الشركات والأفراد المتميزين في تنفيذ مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مجالاتهم، وجاء الإعلان عن فوز بيئة ضمن فئات "إدارة النفايات"، و"المباني الخضراء"، و"برامج الاستدامة البيئية"، لتسجل أعلى درجات في المجموع العام بين جميع المشاركين في الجائزة وتفوز بجائزة "الفائز العام".



وقال سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة": " تفخر "بيئة" بتطبيق الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ويؤكد هذا التكريم مدى نجاح جهودنا، وقد أتاحت لنا جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية منصة لعرض استراتيجياتنا الفريدة، ونهجنا المبتكر لتعزيز الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكلت حافزاً لنا، وألهمتنا السعي لتحقيق رؤيتنا في صياغة معايير جديدة في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



وتتألف الجائزة من 24 فئة، يتنافس خلالها نخبة من أبرز الشركات في مختلف القطاعات بالمنطقة، وجاء فوز "بيئة" ضمن فئة "برامج الاستدامة البيئة" بعد منافسة مع "دو"، و"يونيليفر السعودية"، وهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما فازت بجائزة "إدارة النفايات" بعد منافستها مع "خدمات" لإدارة المرافق، وبلدية دبي، وشركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت".



وشهدت جائزة فئة "المباني الخضراء" منافسة شديدة، بعد تأهل هيرا للصناعة، وأجيليتي، ومستشفى “إن إم سي" الملكي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و"ديوان" للاستشارات الهندسية، إلى المراحل النهائية من الجائزة، وجاء فوز "بيئة" تقديراً للميزات المبتكرة التي تعتزم تطبيقها ضمن المقر الرئيسي الجديد للشركة، "قيد الإنشاء حالياً".