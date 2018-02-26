عاصفة ثلجية نادرة تعطل رحلات الطيران وتغلق مدارس في روما

الشارقة 24 - رويترز:

عطلت عاصفة ثلجية نادرة في روما، الإثنين، حركة المواصلات، وأدت إلى إغلاق مدارس ودفعت السلطات إلى استدعاء الجيش للمساعدة في كسح الثلوج من الشوارع.

ويعمل مدرج واحد فقط في مطار فيومتشينو الرئيسي في روما، وأغلق مطار تشامبينو ثاني مطار بالعاصمة أثناء ليل الأحد، ويقوم عمال بكسح الثلوج من المدرج للسماح بفتحه صباح الإثنين.

وقال مسؤولون من قطاع الطيران في إيطاليا إن شركة طيران ريان إير التي تستخدم مطار تشيامبينو كمركز لها في إيطاليا قررت إلغاء جميع رحلاتها من المطار وإليه، لكنهم قالوا إن أغلب المطارات الأخرى في إيطاليا مفتوحة رغم تأخر بعض الرحلات.

وهذه أعنف عاصفة ثلجية تشهدها روما منذ 6 سنوات والأكبر في نهاية فبراير منذ عقود، والمدينة غير المعدة للتعامل مع طوارئ عواصف ثلجية، نظراً لندرتها طلبت من مناطق أخرى إرسال كاسحات ثلوج لتنظيف الشوارع.

وصدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها في العاصمة الإيطالية حيث لم يتمكن الكثيرون من الوصول لأعمالهم، وطلبت الشرطة من السكان البقاء في المنازل.