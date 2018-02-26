مقتل 3 وإصابة 4 إثر انهيارات ثلجية في سويسرا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

لقي 3 متزلجين مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر انهيارات ثلجية وقعت في نهاية الأسبوع في جنوب سويسرا، حسب ما أفادت مصادر في الشرطة.

وجرف انهيار ثلجي متزلجين 2 بعد ظهر الأحد بالقرب من منطقة شاتو ديه، وفق ما أعلنت شرطة كانتون فود.

فتوفيت الضحية الأولى، وهي امرأة في الـ 55 من العمر، على الفور، في حين تعرض رجل في الـ 61 لإصابات ونقل إلى المستشفى بالمروحية. وحياته ليست في خطر، بحسب الشرطة.

وكان انهيار ثلجي قد جرف السبت 4 متزلجين في كانتون فالي(الجنوب). وانتشل عناصر الإسعاف المتزلجين بواسطة المروحية وتوفيت امرأة في الأربعين من العمر بعد نقلها إلى المستشفى.

وأفادت شرطة برن من جهتها بأن الثلوج طمرت متزلجين بالقرب من غشتاد. وتوفي أحد الرجلين الذي لم تحدد سنّه أو جنسيته، في المستشفى متأثراً بجروحه.