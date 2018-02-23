بلدية الحمرية توعي أطفالها بأهمية التشجير

الشارقة 24:



نفذت بلدية الحمرية، فعاليات متنوعة، لتشجيع أطفالها على التشجير والزراعة، والحفاظ على الحدائق والمسطحات الخضراء، وذلك احتفالاً بأسبوع التشجير الثامن والثلاثين.



وتضمنت الفعاليات، عرضاً سينمائياً في الهواء الطلق بحديقة الحي الشرقي بالمدينة، يحث على الاهتمام بزراعة الأشجار والزهور.



وأكد مبارك راشد الشامسي مدير البلدية، حرصه على طرح فعاليات متميزة للأطفال، لتعويد النشء على الاهتمام بالتشجير والزراعة، ودعا إلى غرس حب المحافظة على البيئة والمسطحات الخضراء في نفوسهم.



وأشار الشامسي إلى مجموعة من الأنشطة والبرامج الفريدة، لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الأشجار والثروة الزراعية وحماية الحدائق والمتنزهات، مؤكداً حرص البلدية على المشاركة في فعاليات أسبوع التشجير، لتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية في إمارة الشارقة، والمحافظة على غطائها النباتي.