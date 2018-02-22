فيضانات برانتفورد تدفع سلطات كندا إلى إعلان الطوارئ

الشارقة 24 – وام:

أعلنت السلطات الكندية، حالة الطوارئ بمدينة برانتفورد، جنوب غرب مقاطعة أونتاريو، وأصدرت أوامر إخلاء لآلاف السكان، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والضغط في نهر جراند في حدوث فيضانات واسعة النطاق .

وقال عمدة المدينة مريس فريل: "إن 2200 منزل صدرت لهم أوامر إخلاء كما تم إجلاء 4900 شخص، ولن يتم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم حتى تستقر الأوضاع في المدينة"، وأوضح أن ارتفاع المياه وصل إلى حافة الجسر، الذي يساعد المارة على عبور النهر، ودعا السكان إلى اتخاذ أعلى درجات الحذر وطالبهم بجعل أطفالهم بعيداً عن مجرى المياه.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم شرطة المقاطعة بول نانيسكفيل في بيان، عن فقد طفل عمره ثلاث سنوات جرفته المياه، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يكون مازال على قيد الحياة.