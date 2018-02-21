نيوزيلندا تبدأ عمليات تنظيف الطرق بعد إعصار جيتا

الشارقة 24 - د ب أ:

تسبب إعصار جيتا في فيضانات وإلحاق أضرار بالطرق وعزل آلاف الأشخاص في خليج "جولدن باي"، وهو مقصد سياحي، يحظى بشعبية في نيوزيلندا.

وسببت الأمطار الغزيرة في حدوث العديد من الانهيارات الأرضية وإغلاق الطريق، اليوم الأربعاء، على تل "تاكاكا" بمنطقة تاسمان شمال ساوث آيلاند، وعزل حوالي 6 آلاف من السكان المحليين والسائحين عن باقي البلاد.

وبينما سيستغرق تنظيف الطرق عدة أيام، إلا أن إمدادات الغذاء سيتم شحنها إلى الخليج عبر مراكب النقل.



وبينما تسببت العاصفة في سقوط كمية كبيرة من الأمطار، لم تكن هناك فيضانات واسعة النطاق في الساحل الشرقي من ساوث آيلاند.

وقال مسؤولون من مدينة كرايستشيرش، ثاني أكبر مدن نيوزيلندا، صباح اليوم الأربعاء: "يبدو أن كرايستشيرش نجت من أسوء إعصار مداري، بعد انقسام الإعصار واتجاهه إلى الجنوب أكثر من المتوقع".