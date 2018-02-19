ثوران بركان "سينابونغ" الإندونيسي يقذف سحابة ضخمة من الرماد

الشارقة 24 - رويترز:



نفث بركان جبل سينابونج في إندونيسيا رماداً في الهواء ارتفع حتى خمسة آلاف متر حين ثار يوم الإثنين.



البركان الذي ظل نشطاً منذ 2010 بلغ ارتفاعه 2460 متراً وكون سحابة ساخنة من الرماد في الاتجاه الجنوبي والجنوبي الشرقي، وذلك وفقاً لتقرير متخصص في البراكين.



لكن ثوران البركان لم يؤثر على مسارات رحلات الطيران في مدينة ميدان الأقرب، كما قالت الوكالة الوطنية الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



وثوران البركان اليوم هو الأكبر على الإطلاق في 2018. وقبل ثورانه في أغسطس 2010 ظل بركان جبل سينابونج غير نشط على مدى أربعة قرون.



وتقع إندونيسيا على ما يعرف باسم "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي معرضة لأنشطة زلزالية وثوران براكين من حين لآخر.