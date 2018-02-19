الصين تفرض حظراً سنوياً على صيد الأسماك في النهر الأصفر

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الإثنين، نقلاً عن بيان لوزارة الزراعة، أن الصين ستفرض حظراً على صيد الأسماك في النهر الأصفر، خلال الفترة من أول أبريل حتى 30 يونيو من كل عام ابتداءً من العام الجاري.

ويهدف هذا الحظر إلى حماية الأحياء المائية في النهر الأصفر، لأن الصيد الجائر يهدد الموارد السمكية، وسيشمل الحظر النهر الرئيسي و13 رافداً وثلاث بحيرات رئيسية متصلة بالنهر الأصفر.

وتطبق الصين حظراً سنوياً على صيد الأسماك في نهر يانغتسي منذ عام 2002 وفي نهر بيرل ثالث أكبر أنهارها منذ 2010.