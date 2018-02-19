بركان سينابونغ في إندونيسيا يثور مجدداً

الشارقة 24 - د ب أ:

قذف بركان جبل سينابونغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم الإثنين، سيلاً من الغاز الحارق لمسافة تجاوزت الأربعة كيلومترات أسفل منحدراته، وفقاً لما ذكره مسؤول إندونيسي.

وذكر سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن جبل سينابونج نفث رماداً بركانياً كثيفاً لمسافة بلغت خمسة كيلومترات في الجو خلال آخر ثوران له.

وأضاف نوجروهو أنه لم تقع إصابات.

يذكر أن البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 2460 متراً، يثور بشكل متقطع منذ أواخر عام 2013، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص.

ولا يزال مستوى التحذير من ثوران سينابونغ في أعلى مستوياته منذ يونيو 2015.