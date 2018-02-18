برندان ويتنغتون يوظف الرسم في عد السلاحف البحرية بسواحل كلباء

الشارقة 24:

قدم برندان ويتنغتون جونز باحث في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ابتكاره الذي يساعد في عد السلاحف البحرية باستخدام تقنية الرسم بمحمية القرم في سواحل كلباء بالشارقة.



وأوضح برندان ويتنغتون، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، عن كيفية عمل هذا الابتكار قائلاً: "طبيعة عمل هذه التكنولوجيا تدور حول عد السلاحف البحرية في سواحل كلباء بالشارقة، مع معرفة أماكن وجودها داخل عدد من المناطق والمحميات الطبيعية، خصوصاً غابات المنجروف التي تحيط بها قنوات المياه من جميع الجهات، إضافة إلى مياه البحر القادمة من الساحل، لذلك عندما يكون الماء مظلماً فمن الصعب جداً أن نرى السلاحف أو نعدها أو نحدد مواقعها ما لم تخرج للتنفس".



وأضاف ويتنغتون أنه وزملاؤه طوروا تقنية عد السلاحف في الظلام باستخدام برنامج رسم وبرنامج مواقع خاص لإظهار السلاحف من داخل الماء، من خلال إعطاء إشارات للحصول على صورة فيديو على شاشة الحاسوب وبالتالي إعطاء إشارات حول مواقع السلاحف وعددها.