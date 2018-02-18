برندان ويتنغتون يستخدم تقنية جديدة في عد السلاحف البحرية بسواحل كلباء

الشارقة 24:



قدم برندان ويتنغتون جونز، الباحث في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، ابتكاره الذي يساعد في عد السلاحف البحرية عن طريق استخدام تقنية عن طريق الحاسوب، وباستخدام طائرة بلا طيار بمحمية القرم في سواحل كلباء بالشارقة.



وشرح برندان ويتنغتون، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، كيفية عمل هذا الابتكار قائلاً: "طبيعة عمل هذه التكنولوجيا تدور حول عد السلاحف البحرية في سواحل كلباء بالشارقة، مع معرفة أماكن وجودها داخل عدد من المناطق والمحميات الطبيعية، خصوصاً غابات المنغروف التي تحيط بها قنوات المياه من جميع الجهات، إضافة إلى مياه البحر القادمة من الساحل، لذلك عندما يكون الماء مظلماً فمن الصعب جداً أن نرى السلاحف أو نعدها أو نحدد مواقعها ما لم تخرج للتنفس".



وأضاف ويتنغتون أنه وزملاؤه طوروا تقنية عد السلاحف في الظلام وتحديد مواقعها وأعدادها باستخدام البرنامج، من خلال إعطاء إشارات للحصول على مشاهد مصورة على شاشة الحاسوب.