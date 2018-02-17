زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب المكسيك

الشارقة 24 – واس:



ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، السبت، جنوب المكسيك، بينما أطلق نظام الإنذار من الزلزال في "مكسيكو سيتي"، ما أدى إلى اهتزاز المباني.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال كان قريباً من ساحل المحيط الهادي في ولاية واهاكا بجنوب المكسيك، وعلى عمق 43 كيلومتراً.



وقالت شبكة رصد الزلازل "سكاي اليرت"، إن الهزة شعر بها السكان في ولايات غيريرو وأواهاكا وبويبلا، وأفادت هيئة الحماية المدنية في واهاكا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية.