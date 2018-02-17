الزيودي يترأس اجتماع مجلس "الإمارات للتغير المناخي"

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، أن تأسيس المجلس من قبل مجلس الوزراء، جاء نابعاً من رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة، وجهود الدولة في تبني أفضل الممارسات الدولية لترسيخ مفهوم الاستدامة ليكون أسلوب حياة يشمل مختلف القطاعات، ويندرج في كافة الخطط التنموية بحيث يضمن الحفاظ على بيئتنا المحلية لنا ولأجيال المستقبل.

وأضاف الزيودي، أن المجلس من خلال اجتماعاته الدورية، يسعى إلى إيجاد حلول للتحديات البيئية وتداعيات التغير المناخي الملحة بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي من جهة وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال العمل على وضع وتنفيذ خطة شاملة وطموحة تؤكد على الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن أجندة الاجتماع الأول للعام الجاري، تضم مجموعة من المشاريع والمبادرات والخطط الهامة على مستوى العمل البيئي والتغير المناخي التي تم العمل عليها خلال العام الماضي، والخطط المستقبلية الخاصة باستكمالها خلال العام الجاري.

وخلال الاجتماع، ناقش معاليه مع الأعضاء الحضور مستجدات اللجان الفنية وشملت فعالية أسبوع التشجير الـ 38 لعام 2018، ومبادرة النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني واللوحة الذكية للمؤشرات الخضراء.

وتناول الاجتماع مستجدات ومنجزات الأجندة الوطنية، نسبة جودة الهواء، نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة، ومخرجات فعالية ملتقى تبادل الابتكار بمجال المناخ- كليكس-، التي نظمتها الوزارة على هامش أسبوع ابوظبي للاستدامة 2018، ومنتدى التغير المناخي الذي نظمته الوزارة على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، و"مشروع المناخ" الذي تم أطلاقه خلال المنتدى.

كما تناول مشروع جرد انبعاثات الهواء والمنصة الوطنية لجودة الهواء عن طريق الأقمار الصناعية والقرارات الوزارية الخاصة باستخدام المواد المعاد تدويرها، والمبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام وتسجيل واستيراد المبيدات.