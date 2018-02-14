تايلاند تلجأ للأمطار الاصطناعية لإغاثة بانكوك من خطر الغبار

الشارقة 24 - د ب أ:



أكد رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوتشا لسكان العاصمة بانكوك، أن الحكومة تحاول مواجهة مستويات الغبار الضارة في المدينة عبر الاستعانة بالأمطار الاصطناعية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأربعاء، أن سكان بانكوك يعانون من الغبار الناعم للغاية منذ وقت مبكر من هذا الشهر، عندما أصدرت إدارة السيطرة على التلوث تحذيرات من وصول مستويات الغبار إلى 94 ميكروجرام في المتر المكعب من الهواء في بعض المناطق، وهو ما يزيد كثيراً على الحد الآمن وهو 50 ميكروجرام للمتر المكعب.

وارتفعت مستويات التلوث إلى حدود خطيرة في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، في معظم أنحاء المدينة.