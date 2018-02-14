الإعصار جيتا يضرب جزر فيجي الجنوبية

الشارقة 24 - رويترز:

تعيد السلطات في فيجي، الأربعاء، الاتصال مع بعض الجزر الجنوبية النائية بعدما أدى الإعصار جيتا القوي إلى قطع الاتصالات، رغم أن المراكز الأكثر سكاناً في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي لم تتعرض إلى أضرار خطيرة.

وذكر راديو نيوزيلندا أنه لم يكن هناك أطباء في جزيرتي فاتوا وأونو آي لاو، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية في فيجي أن يصل متوسط سرعة الرياح 195 كيلومتراً في الساعة، مع عواصف تصل سرعتها إلى 275 كيلومتراً في الساعة أثناء الليل، مصاحبة للإعصار المنتمي إلى الفئة الرابعة.

وذكر راديو أستراليا على تويتر أن القرويين في جزيرة أونو آي لاو أبلغوه أن الإعصار أتلف الحاصلات الزراعية ودمر عدة مبانٍ، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتسبب الإعصار جيتا بالفعل في أضرار واسعة في ساموا الأميركية في مطلع الأسبوع، وضرب تونجا بشدة ليل الإثنين وتسبب في دمار وفيضانات.