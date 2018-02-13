مقتل 5 جراء عاصفة ثلجية في اليابان

الشارقة 24 - د ب أ:

أفادت وسائل إعلام محلية بأن 5 أشخاص لقي حتفهم بعد أن ضربت عاصفة ثلجية اليابان.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء في وقت متأخر من مساء الإثنين أنه تم تسجيل 3 من القتلى في مقاطعة نيجاتا، و2 آخرين في حوادث ذات صلة بتساقط الثلوج في مقاطعتي فوكوكا ومياجي.

وعُثر على مزارع 90 عاماً ميتاً في نيجاتا، في حين لقي رجل 78 عاماً حتفه بعدما تعرض لكسر في رقبته عندما سقط أثناء إزالة الثلوج من سقف منزله، بحسب الوكالة.

وقالت كيودو إن شرطة مقاطعة نيجاتا عثرت أيضاً على سيدة 62 عاماً ميتة بسبب الثلوج.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن نظام الضغط المنخفض جلب المزيد من درجات الحرارة المنخفضة للغاية والباردة إلى منطقة هوكوريكو على طول ساحل بحر اليابان.

وحذرت الوكالة من الثلوج الكثيفة ومخاطر الانهيار الجليدي وتعطل المرور في المنطقة وفي شمال شرقي اليابان.

يذكر أن ما يقرب من 1500 سيارة قد تقطعت بها السبل الأسبوع الماضي على طريق اكتسى بالثلوج جراء عاصفة شتوية قاتلة في منطقة هوكوريكو، مما أدى إلى قيام الحكومة بإرسال أكثر من 1400 جندي إلى المنطقة.