الزيودي يؤكد أهمية الابتكار في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي عالمياً

الشارقة 24 – وام:



دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أصحاب المشاريع الناشئة العاملة في الدولة والمتخصصة في مجال البيئة والمياه والزراعة إلى التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتحويل مشاريعهم وأفكارهم وحلولهم الابتكارية إلى مشاريع رائدة.



جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها خلال اجتماع "المجلس البيئي الاقتصادي 2018" الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع "دبي للمشاريع الناشئة" إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة مؤخراً في مقر الغرفة بحضور ومشاركة سعادة ماجد رحمه الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي وسعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي وعدد من كبار المسؤولين في قطاع البيئة وأصحاب المشاريع الناشئة المتخصصة في مجال البيئة.



وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن الابتكار والتقنيات الحديثة تلعبان دوراً هاماً في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي عالمياً وذلك من خلال التعامل معها كفرص لتنفيذ مشاريع ابتكارية جديدة تحقق استفادة اقتصادية ومنافع بيئية تقلل من التأثيرات المناخية وتساعد على التكيف معها.



وأضاف أن وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن دورها في تحقيق استدامة البيئة ومواردها الطبيعية وتماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التغير المناخي 2050 تحرص بشكل دائم على تشجيع رواد الأعمال من الشباب على الابتكار وخصوصاً في مجال العمل البيئي والمناخي.



وأوضح معاليه أن الوزارة نظمت ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" في يناير الماضي ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ "كليكس" والذي وفر منصة متميزة جمعت ابتكارات الشباب مع جهات التمويل والاستثمار المهتمة بهذا المجال بهدف تحويل هذه الابتكارات ونماذج المشاريع إلى واقع فعلي.



وأشار إلى أنه بنهاية فعاليات الأسبوع أعلن مجموعة المستثمرين المشاركين في رغبتهم في ضخ استثمارات بقيمة 17.5 مليون دولار للاستثمار في هذه الابتكارات كمرحلة أولى خلال عام على أن يصل إجمالي المبالغ المتوقع استثمارها إلى 45.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.