عاصفة ثلجية تجتاح ولايات أميركية

الشارقة 24 – وام:

اجتاحت عاصفة ثلجية قوية أنحاء وسط غرب الولايات المتحدة الأميركية، وتساقطت الثلوج التي بلغ سمكها 23 سنتيمتراً، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وذكرت الهيئة الوطنية الأميركية للأرصاد، الجمعة، أن العاصفة تتجه شرقاً لتهدد نيويورك ونيو إنجلاند بتراكم كميات كبيرة من الثلوج وهبوط درجات الحرارة.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن تساقط الثلوج تسبب في عدد من حوادث السيارات على الطرق السريعة في شيكاغو، إضافة إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطار المدينة، بينما يواجه سكان ثالث أكبر مدينة أميركية صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم في ظل استمرار العواصف التي امتدت من غرب مونتانا إلى جنوب ميشيجان.