كويكب يمر بالقرب من الأرض دون تصادم

الشارقة 24 – وام:

مر، الجمعة، كويكب جديد على مسافة 64 ألف كيلومتر من الأرض، ليصبح ثاني صخرة فضائية تمر داخل مدار القمر خلال أسبوع.



وقال بول تشوداس مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إن مسار الكويكب، الذي اكتشف قريباً ويتراوح حجمه بين 15 و40 متراً، جعله يمر قرب الأرض بسلام دون أي فرصة لحدوث تصادم.

وأضاف أن الكويكب الذي يطلق عليه "2018 - سي.بي"، وصل عند أقرب نقطة من الأرض في حوالي الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش في مدى أقل من خمس المسافة إلى القمر التي تبلغ حوالي 386 ألف كيلومتر، مشيراً إلى أن الكويكبات من هذا الحجم لا تقترب غالباً إلى هذه المسافة من كوكب الأرض، وربما تمر مرة أو مرتين في العام.