ثلوج باريس تتسبب بإلغاء 200 رحلة جوية

الشارقة 24 – وام:

تم إلغاء ثلث الرحلات التي كان من المقرر انطلاقها، يوم الجمعة، من مطار أورلي جنوب العاصمة الفرنسية، أي نحو 200 رحلة، بسبب موجة جديدة من الثلوج في منطقة باريس.

وذكر مصدر ملاحي في هذا الشأن أن الأمر يتعلق خصوصاً برحلات قصيرة ومتوسطة، موضحاً أنه تم إبلاغ الركاب والذين لم يأتوا بدورهم إلى المطار، وبالتالي ليست هناك صعوبات استثنائية في هذا الشأن، وقال إنه لم يتقرر إلغاء أي رحلة ليوم السبت.

في المقابل، لم تشهد رحلات مطار رواسي- شارل ديغول شمال باريس أي إلغاء يوم الجمعة، وسجل فقط تأخير نصف ساعة، حسب مصادر متطابقة.

في حين سارت رحلات المترو والقطار بشكل عادي ولم يسجل سوى اضطراب طفيف، في حركة الحافلات عصر الجمعة.

وعاودت الثلوج التساقط، صباح الجمعة، بمنطقة تمتد من حدود بلجيكا إلى وسط فرنسا، بيد أن هذه الموجة الثلجية بقيت أقل أهمية من تلك التي سجلت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، والتي أدت إلى اضطرابات كبيرة في حركة النقل في منطقة باريس.