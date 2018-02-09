رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن 7 مفقودين بعد زلزال تايوان

الشارقة 24 – رويترز:

واصل رجال الإنقاذ بحثهم، الجمعة، عن 7 أشخاص محاصرين تحت أنقاض مبنى انهار في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد زلزال مميت ضرب شرقي تايوان.

وذكر مركز العمليات الطارئة المركزي، الجمعة، أن جميع الأشخاص السبعة أجانب كانوا يقيمون في فندق "بيوتي إن" الواقع في الطوابق السفلى من المبنى المكون من 12 طابقاً في مدينة هوالين.

وكانت هوالين هي المدينة الأكثر تضرراً جراء زلزال بقوة 6 درجات ضرب ساحل تايوان، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 276 شخصاً آخرين.

وانهارت 4 مبان شاهقة في هوالين جراء الزلزال الذي خلف أكثر من 240 هزة ارتدادية وزلزال، الأربعاء.