"الشارقة لصون التنوع الحيوي" يؤكد على دور الإمارة في حفظ البيئة

الشارقة 24:

اختتمت الخميس، أعمال النسخة التاسعة عشرة من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وناقش على مدار أربعة أيام، ثلاثة مواضيع رئيسية أكدت على مكانة الشارقة ودورها في حفظ وحماية البيئة وصون التنوع الحيوي، في ظل مشاركة أكثر من 200 مختص وخبير في المنتدى، من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم.

وناقش المنتدى الموضوع التصنيفي الذي تناول القائمة الحمراء الإقليمية للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، وموضوع المناطق المحمية الذي قدم المعيار العالمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، والموضوع البيطري الذي ركز على التشخيص البيطري في المنازل، إضافة إلى الموضوع التقني الذي تناول الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار في الحفاظ على التنوع الحيوي.

وعرض الباحثون، والخبراء، والمختصون، والأكاديميون، المشاركون في المنتدى تطبيقات عملية على المواضيع التي تم طرحها ولاقت نقاشاً لافتاً وحيوياً من الحضور، وأكد المشاركون على أهمية النتائج التي تم التوصل إليها من خلال النقاشات الحيوية الهادفة، واقترحوا عدة توصيات لتكون واحدة من العناوين المهمة القابلة للتطبيق من قبل المعنيين والقائمين على صون التنوع الحيوي في العالم.

وأعرب المشاركون في المنتدى عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه الدائم لجهودهم وأعمالهم وأبحاثهم، ومشاركته لهم في افتتاح أعمال المنتدى، وكلمته في الافتتاح التي شكلت بالنسبة لهم مرشداً ونبراساً ومنهجاً للعمل ولتحقيق المزيد من النجاح في صون التنوع الحيوي.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: "بداية نسجل كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صاحب الرؤية الثاقبة والعميقة في عالم البيئة، على حرصه الدائم على حضور المنتدى ورعايته الكريمة له، انطلاقاً من المكانة المتميزة التي باتت تتمتع بها الشارقة في مجال مبادرات حماية البيئة وحفظ الحياة الطبيعية والتنوع الحيوي.

وأضافت: "نتقدم أيضاً بالشكر لجميع المشاركين، الذين شكل حضورهم وتفاعلهم وما قدموه من أفكار ومقترحات ونقاشات، قيمة مضافة للمنتدى ولكل المعنيين بصون التنوع الحيوي على مستوى العالم، فهؤلاء الباحثين نقلوا تجاربهم ومقترحاتهم وأفكارهم وخبراتهم إلى الشارقة، وتفاعلوا مع ما تمتلكه الإمارة من خبرات ومؤهلات ومقترحات ومبادرات في عالم البيئة وصونها، من خلال جلسات المنتدى وموضوعاته".

وأكدت السويدي أن الشارقة تمتلك خبرة غنية وعريقة في مجال البيئة وصون التنوع الحيوي، وهي سباقة دوماً في توفير الفرصة لاستعراض القضايا البيئية والتشاور والمناقشات وتبادل الأفكار والمعلومات، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة حول قضايا التنوع الحيوي، وإيجاد الحلول التي من شأنها دفع عجلة الجهود الدولية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الإمارة أسست قاعدة معلومات وبيانات كبيرة ومهمة بخصوص الأنواع الموجودة في شبه الجزيرة العربية والتنوع الحيوي على مدار 19 عاماً من العمل في منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، وأسهمت من خلال ما تراكم لديها من تجارب وخبرات ومعلومات في تشكيل أربع محطات في القائمة الحمراء، هي الزواحف، والطيور، والثدييات، والأشجار.

وتمثل الهدف الأساسي من المنتدى في المساهمة بإعداد وصياغة استراتيجيات حماية وخطط عمل ذات صلة بشأن الأنواع المهددة بالانقراض في المنطقة العربية، حيث استند في ذلك إلى خطة تقييم وإدارة الحماية الموضوعة والمعدة من قبل المجموعة المتخصصة في حماية وإكثار الحيوانات التابعة للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، كما تتجلى أهمية المنتدى في كونه محطة لقاء وتفاعل الخبراء والمختصين من مختلف بلدان العالم، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، بما يساعد في معرفة أوضاع وطبيعة الحياة الطبيعية في دولة الإمارات بشكل خاص، ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام، كونها تتمتع بتنوع حيوي كبير، كما يساعد على تنظيم خطط مختلفة تتعلق بحماية الثروة والتنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية.