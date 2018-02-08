350 سيارة لا تزال عالقة بسبب عاصفة ثلجية في اليابان

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت الحكومة اليابانية أن نحو 350 سيارة لا تزال عالقة في عاصفة شتوية هائلة في وسط البلاد، اليوم الخميس، على الرغم من إرسال أكثر من 1300 جندي إلى المنطقة لإزالة الثلوج المتراكمة.

وقالت وزارة الدفاع إن الجنود يقدمون أيضاً الغذاء والماء والبنزين للسائقين الذين توقفت سياراتهم على طريق تكسوه الثلوج منذ، الثلاثاء، بين مدينتي ساكاي وأوارة حوالي 350 كم غرب طوكيو.

وتم حشد المزيد من القوات مع تزايد عدد السيارات العالقة في المنطقة إلى حوالي 1500 سيارة في نقطة واحدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العاصفة اجتاحت محافظات فوكوي وإيشيكاوا وتوياما هذا الأسبوع، مما أسفر عن وفاة مالا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.