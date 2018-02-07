تساقط الثلوج يتسبب بحالة من الفوضى في فرنسا

الشارقة 24 – أ ف ب:



تسبب تساقط الثلوج ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحالة من الفوضى في باريس وضواحيها، حيث علق مئات الأشخاص على الجادات السريعة أو أمضوا ليلتهم في مراكز استقبال، في حين تمكن البعض من ممارسة رياضة التزلج في العاصمة .



وألغيت رحلات صباح الأربعاء في المطارات الباريسية، حيث بلغت سماكة الثلوج 13 سنتيمتراً، كما تأثرت رحلات القطارات وبقيت الأوضاع على الطرق معقدة وحركة الحافلات شبه معدومة في المنطقة، أما المترو فكان يسير بشكل طبيعي في العاصمة على ستة خطوط وتأثر قليلًا على الخطوط الأخرى .



وطلبت وزارة الداخلية الفرنسية من السائقين عدم قيادة سياراتهم "بسبب هذا الطقس الاستثنائي"، حيث غطت طبقة من الثلوج أرصفة العاصمة وضواحيها، لكنها دون كمية الثلوج التي تتساقط على روسيا أو كندا .