استدعاء الجيش الياباني بسبب تساقط الثلوج الكثيف

الشارقة 24 - د ب أ:

أفادت الحكومة اليابانية، الأربعاء، بأن مئات الجنود اليابانيين قضوا الليلة الماضية يكافحون من أجل إزالة الثلوج المتراكمة حيث تقطعت السبل بنحو 1400، سيارة بسبب عاصفة ثلجية هائلة في منطقة ساحلية غرب طوكيو.

وقالت وزارة الدفاع إنها عززت عدد القوات التي دفعت بها إلى 750 من 170 الثلاثاء حيث ارتفع عدد المركبات العالقة على طريق تكسوه الثلوج بين مدينتي ساكاي وأوارة في مقاطعة فوكوي إلى حوالي 1500 في نقطة واحدة.

وذكرت السلطات المحلية، الأربعاء، أن أحد سائقي السيارات توفي بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون حيث طمرت سيارته في الجليد مع استمرار تشغيل محركه.

وأصيب عشرات الأشخاص في مقاطعات فوكوي وتوياما وإيشيكاوا حيث ضربت العاصفة المنطقة مما أدى إلى هطول مزيد من الثلوج.

وأغلقت أكثر من 400 مدرسة، بينما أغلقت السلطات المحلية أجزاء من طرق رئيسية وأخرى سريعة في المنطقة، في حين ألغيت خدمات الطيران والقطارات.

ورفع تساقط الثلوج الجديد حجم الجليد إلى 136 سنتيمتراً في مدينة فوكوي، وهو الأعلى منذ 37 عاماً، و191 سنتيمتراً في مدينة كاجا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الوطنية.