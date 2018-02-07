قتيلان و114 جريحاً بزلزال يهز تايوان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالاً شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر وقع شمال شرقي مدينة هوا لين في تايوان، مساء يوم الثلاثاء، وقالت الحكومة إن الزلزال تسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة 114 شخصاً بجروح مختلفة وانهيار فندق وإغلاق طريق سريع في منطقة قريبة.

ووقع الزلزال على بعد نحو 22 كيلومتراً شمال شرقي المدينة، قبل منتصف الليل بقليل وكان مركزه على عمق كيلومتر واحد فقط.

وقال مسؤول من إدارة الإطفاء بوزارة الداخلية إن أشخاصاً احتجزوا في مبان بهوا لين.

وقالت الحكومة إن جسرا في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان سيتوقف استخدامه، وإن هيكل فندق مال خلال الزلزال.

ولا يوجد أنباء عن إصدار تحذير من موجات مد عاتية "تسونامي"، لكن الحكومة أكدت انهيار فندق مارشال في هوا لين واحتجاز ثلاثة أشخاص داخله.

وأضافت أن مبنى آخر أنهار أيضاً في هوا لين، كما مالت أربعة مبان أخرى، منها فندقان، خلال الزلزال في هوا لين.

كما أكدت الحكومة أن مستشفى عسكرياً مال خلال الزلزال، وأن جسرين في المدينة إما تصدعا أو يتعذر استخدامهما.