إجلاء آلاف الأشخاص في إندونيسيا بسبب الفيضانات

مياه الفيضانات العكرة في أحد العاصمة الإندونيسية جاكرتا

الشارقة 24 - رويترز:

قال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، الثلاثاء، إن السلطات أجلت آلاف السكان في العاصمة الإندونيسية، بسبب الفيضانات وذلك رغم أن منسوب الأنهار الذي ارتفع جراء إطلاق المياه من خزان رئيسي بدأ يتناقص.

وقالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة تسببت أيضاً في انهيارات أرضية في مدن صغيرة تحيط بجاكرتا وإن 8 أشخاص فقدوا بعد حدوث انهيارين أرضيين قرب مدينة بوجور.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الثلاثاء أشخاصاً يخوضون في المياه العكرة في بعض أحياء العاصمة جاكرتا.

وقال حاكم جاكرتا إن الفيضانات تسببت في نزوح نحو 6500 شخص في مناطق من جنوب وشرق جاكرتا.

كانت لقطات تلفزيونية مأساوية أظهرت في وقت سابق أنهاراً سريعة الجريان من المياه المحملة بالطين تنطلق وسط الشوارع.

واضطرت السلطات إلى إطلاق المياه من خزان رئيسي في مدينة بوجور بعد أن بلغت مناسيب المياه مستوى أطلق أقوى تحذير.