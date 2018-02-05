الزيودي يفتتح "منتدى الابتكارات الزراعية" بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ‏رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.. افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الخامسة من "المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية" وذلك بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وسعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "ANHB" وسعادة سعيد البحري العامري مدير عام الجهاز.

يشارك في المنتدى الذي يستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ويقام بالتزامن مع فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" نحو 600 شركة تستعرض منتجاتها وخدماتها المتطورة إضافة إلى أكثر من 50 ابتكاراً ثورياً تقدم لأول مرة في المنتدى مما يؤكد كل عام دوره المحوري كأضخم معرض للابتكارات الزراعية على مستوى العالم.

والقى الكلمة الافتتاحية للمنتدى بالنيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، رحب فيها بالحضور من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين والخبراء والباحثين وأصحاب المزارع وممثلي الشركات المتخصصة في مجال الابتكار الزراعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد أهمية الابتكار والاعتماد على التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة القطاع الزراعي ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول فعالة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع إقليمياً وعالمياً.

وقال نيابة عن سمو الشيخ منصور "يفتح المنتدى آفاقاً أوسع للنقاشات وتبادل الآراء حول مسائل مهمة تخص الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي ما يشكل خطوة جيدة لتوحيد الجهود العالمية وإيجاد مزيد من التعاون لتحقيق هدف زيادة الإنتاج الغذائي بنسبة لا تقل عن 60% خلال العقود الثلاثة المقبلة لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة في الفترة نفسها وتلبية احتياجاتهم من الغذاء حيث سيصل عدد سكان الأرض إلى 9 مليارات نسمة".

وأضاف سموه "كما سيساعد المنتدى عبر نخبة المسؤولين والخبراء والمتخصصين الذين يجمعهم تحت مظلته على دراسة ومناقشة التحديات التي تقف أمام تحقيق هدف زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مبتكر ومنها ندرة المياه العذبة والمعدلات المرتفعة لتدهور الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد حدة التقلبات الجوية نتيجة لتغير المناخ والوصول لحلول وآليات ناجعة للتعامل معها.. ففي ظل ما نشهده حالياً من تحديات واحتياجات تعد إمكانية إحداث موازنة بين توافر الغذاء والزيادة السكانية في ظل التغيرات المناخية مهمة شاقة وصعبة للغاية ما يتطلب تضافر الجهود كافة خصوصاً وأن تبعاتها ستطال مناطق العالم بالكامل".

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تلعب دوراً ريادياً في دعم الابتكار والبحث العلمي في القطاعات كافة وبالأخص القطاع الزراعي وتحرص على تبني التقنيات الحديثة ودعمها وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار بما يخدم خلق حلول فعالة للقضايا والتحديات على المستويات كافة محلياً وإقليمياً وعالمياً.. لافتاً إلى أن هذا التوجه ساهم في تطوير القطاع الزراعي والغذائي في الدولة ليحقق مزيداً من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ويتحول من قطاع تقليدي إلى قطاع مستدام يساهم في تلبية جزء من الاحتياجات المحلية ويساعد على حماية البيئة والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.

وأكد سموه أن ما توفره دولة الإمارات من دعم وتبني للابتكار يجعلها البيئة الأفضل في استقطاب الخبرات العالمية لإجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي ومنها تجارب الزراعة المائية والزراعة الذكية المعتمدة على التكنولوجيا الفائقة وتجارب خفض استهلاك المياه.

وقال سموه: إن التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في هذا المجال ضرورة قصوى كما يجب على المؤسسات البحثية اعتماد سياسة الوصول المفتوح التي تتيح تبادل الأبحاث والاطلاع على أحدث الإنجازات التقنية لتسريع الابتكار ونشر التكنولوجيا.. وبالمثل لا بد للدول من أن تتضافر جهودها لإيجاد حلول لتلك التحديات الملحة.

وفي ختام كلمته أكد سموه ضرورة التعاون بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.. وقال أغتنم هذه الفرصة لكي أحثكم جميعاً على أداء دوركم المنتظر في تحقيق التغيير المنشود لضمان مستقبل آمن غذائياً لنا جميعاً".