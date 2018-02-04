"المحميات الطبيعية" في الشارقة تنظم احتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطني

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الأحد، احتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطني الحادي والعشرين، في متحف التاريخ الطبيعي والنباتي بمنتزه الصحراء، تخللها العديد من الأنشطة والفعاليات بهدف توعية الجمهور بأهمية ومكانة البيئة، والعمل على تكثيف الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل حماية البيئة وصونها ونظافتها، وحضر الفعالية سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير بلدية الشارقة والعديد من موظفي بلدية البطائح وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

ولاقت الاحتفالية التي تضمنت فعاليات عديدة، مميزة وجاذبة، تفاعل واستحسان الجمهور، وجاءت ضمن جهود الهيئة في ترسيخ وتعزيز سبل وآفاق وآليات التعاون بينها وبين المجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده بغرض تحقيق بيئة خضراء مستدامة وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى الجميع.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي: "نحرص دوماً على الاحتفال بمناسبة يوم البيئة الوطني، من أجل تحقيق عدة أهداف، من بينها التأكيد على أهمية البيئة، خصوصاً أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة للعمل البيئي، كما أن مثل هذه الفعالية تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الجمهور، والتعريف بجهود مختلف الجهات المعنية في سبيل المحافظة على البيئة، والمساهمة في تسليط الضوء على أهمية البيئة وقضاياها، وحث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها".

ولفتت السويدي إلى أن اليوم الوطني للبيئة الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، يؤكد على الالتزام الوطني نحو المحافظة على الموارد الطبيعية، وبذل الجهد لحماية البيئة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الدولة أقرت منذ ما يزيد على عقدين من الزمان تخصيص هذا اليوم للبيئة، في ظل الاهتمام الرسمي والشعبي بها، والتزام الإمارات بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها.

وتهدف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة على مدار العام، سواءً في المناسبات العامة أو الوطنية، التي ترتبط بالبيئة، إلى الاستمرار في تنمية الوعي البيئي، وتأكيد المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، والحد من ممارسة الأنشطة غير الرشيدة، والحرص على توعية الأجيال الناشئة.