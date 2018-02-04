جبهة هوائية باردة تضرب شمال الصين

الشارقة 24 - د ب أ:

قال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، الأحد، إن جبهة هوائية باردة ستضرب مناطق شمالي البلاد، فيما ستشهد المناطق الجنوبية الغربية من الصين هطول للأمطار وتساقط للثلوج، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتوقع المركز هبوط درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية في أجزاء من منغوليا الداخلية ومنطقة شنشي، إلى جانب أجزاء في شمال وغرب منطقة شمال الصين وذلك اعتباراً من غد الإثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وفي مناطق جنوب غربي البلاد، فإن مقاطعات سيتشوان ويونان وقويتشو ستشهد تساقط كميات قليلة من الثلوج، فيما ستشهد بعض المناطق تساقطاً كثيفاً للثلوج.

ونصح المركز المقيمين باتخاذ إجراءات وتدابير الحيطة والحذر لمواجهة الظروف الجوية الباردة والرياح القوية.