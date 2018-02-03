منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي ينطلق الإثنين

الشارقة 24:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الإثنين فعاليات النسخة التاسعة عشرة من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، على مدار أربعة أيام في منتزه الصحراء، بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومختص وأكاديمي من مختلف بلدان العالم.



ويشكل المنتدى محطة لقاء وتفاعل بين الخبراء والمختصين لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، بما يساعد بمعرفة أوضاع وطبيعة الحياة الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام، كونها تتمتع بتنوع حيوي كبير، كما يساعد على تنظيم خطط مختلفة تتعلق بحماية الثروة والتنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية.



ويركز المنتدى هذا العام على ثلاثة مواضيع أساسية، هي الموضوع التصنيفي الذي يتناول القائمة الحمراء الإقليمية للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، وذلك بهدف تحديث التوزيع والوضع الحالي، وكذلك التهديدات الرئيسية، وتوصيات سبل المحافظة عليها، وموضوع المناطق المحمية الذي سيقدم المعيار العالمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، والموضوع البيطري الذي سيناقش التشخيص البيطري في المنازل، وهو استمرار لموضوعين سابقين، الأول كان في العام 2015، حيث تناول أداء التشريح وجمع العينات، والثاني كان في العام 2017، وتناول التعريف بالديدان الطفيلية. وفي هذا العام سيتم التركيز بشكل أكبر على مجموعات السوائل الجسدية وتقييمها، وستستخدم دراسات مختلفة لتسليط الضوء على تطبيقها على المجموعات البيطرية.



كما سيتضمن المنتدى الموضوع التقني الذي سيعود هذا العام، ليناقش الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار في الحفاظ على التنوع الحيوي، بما في ذلك رسم الخرائط ومسوحات الحياة البرية والرصد وإنفاذ القانون والطب في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي.



وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "بفضل الدعم المستمر والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصبحت إمارة الشارقة سباقة في حماية البيئة، والموارد الطبيعية، والتنوع الحيوي، وجمع الجهود الإقليمية والعالمية لبحث سبل تحقيق المزيد من الإنجازات في هذه المجالات لخدمة الإنسان والحيوان والنبات، والحفاظ على الاستدامة البيئية للأجيال المقبلة".



وأضافت السويدي: "يعد منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي استمراراً لجهود الشارقة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض من طيور وحيوانات وأشجار ونباتات، وتقديم المعلومات والإحصاءات اللازمة للمحافظة على التنوع الحيوي، بما يسهم في توفير حياة أفضل لجميع مكونات الحياة على كوكب الأرض، ويحافظ على البيئة ومواردها، في الحاضر والمستقبل".



ويتضمن المنتدى جلسات ومحاضرات وندوات ونقاشات في المواضيع الرئيسية التي تم اختيارها هذا العام، بمشاركة خبراء ومختصين وباحثين وأكاديميين من مختلف بلدان العالم، حيث تشكل تلك المشاركات قيمة مضافة للمنتدى الذي تحرص الهيئة على تنظيمه وعقده سنوياً ضمن سعيها إلى التأكيد على أهمية المحافظة على البيئة وصون التنوع الحيوي.



وسيشارك في منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي الـ19 لهذه السنة، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للبيئة في الكويت، والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، ومكتب حماية البيئة - الديوان السلطاني ووزارة البيئة والشؤون المناخية والمركز الوطني للبحث الميداني لحفظ البيئة في عُمان، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة من الإمارات، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة البيئة من الأردن، والهيئة العامة لحماية البيئة من اليمن، ووزارة الزراعة من العراق، والجمعية السورية للحفاظ على الحياة البرية، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – IUCN ، والجمعية الدولية لحماية الطيور، والعديد من المنظمات الدولية المعنية بحماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية، والجامعات المحلية والعربية والدولية، ومعاهد الأبحاث والمراكز العلمية، وحدائق الحيوان المحلية والعربية والدولية، وإدارات المحميات الطبيعية، والبلديات والمجالس البلدية، وطلاب الدراسات العليا المتخصصين بالبيئة.