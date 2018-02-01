تايلاند تحظر التدخين وإلقاء النفايات في الشواطئ

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند، اليوم الخميس، إنها حظرت التدخين وإلقاء النفايات في 24 شاطئاً سياحياً شهيراً بسبب مخاوف بيئية.

وتايلاند مقصد سياحي مهم منذ عقود، وتتوقع استقبال أعداد قياسية من السياح هذا العام تصل إلى 37.55 مليون سائح.

وحثت جماعات حماية البيئة الحكومات المتعاقبة على الحفاظ على الشواطئ التي ينتشر فيها النخيل، والتي عادةً ما تصنف كواحدة من أجمل شواطئ العالم، من فوضى مشروعات التطوير ومن النفايات وأشياء أخرى.

وقال باناروك سيرمتونج مدير مكتب إدارة الموارد البحرية والساحلية إن القانون الذي يبدأ سريانه، اليوم الخميس، يهدف إلى التصدي لهذه المشكلة.

وأضاف: "التدخين وإلقاء أعقاب السجائر محظور على الشواطئ اعتباراً من اليوم".

وتابع: "كل من يريد التدخين عليه أن يفعل ذلك في المناطق المخصصة للتدخين وليس على الشواطئ".

ويحمي القانون 24 شاطئاً في 15 إقليماً على ساحل أندامان وخليج تايلاند.

وسيمثل من ينتهك القانون أمام محكمة جنائية وقد يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى 100 ألف بات (3190 دولاراً) أو كليهما.