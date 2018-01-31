الإمارات تحظر صيد أسماك القرش من الأول من فبراير وحتى 30 يونيو

الشارقة 24 – وام:



أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن فترة الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش تبدأ اعتباراً من الخميس الأول من فبراير وتمتد حتى 30 يونيو المقبل، وذلك تزامناً مع موسم تكاثرها وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.



وقال صلاح عبد الله الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إنه يتوجب على من يصطاد أسماك القرش بطريقة غير مقصودة خلال فترة المنع إعادتها إلى مياه البحر متوخياً العناية الكاملة لسلامتها.



وأوضح أن قرار الحظر جاء حفاظاً على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي لا سيما وأن هذه الأسماك تعتمد في غذائها على الأسماك الضعيفة والمريضة والتي تؤدي في حال تكاثرها إلى نقل العدوى للفصائل الأخرى من الأسماك، وأضاف أن مياه الدولة تضم أكثر من 30 نوعاً من أسماك القرش وغالبيتها مهددة بالانقراض من الدرجة الأولى وتتعرض إلى مؤثرات وتحديات نتيجة ممارسات الصيد الجائر والتي تسبب تراجعاً في عددها ما يستدعي تكاتف الجهود على مستوى العالم لحمايتها.