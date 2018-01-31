بيئة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة الخميس

الشارقة 24 – وام:



يحتفل العالم في 2 فبراير من كل عام باليوم العالمي للأراضي الرطبة، الذي تم الاحتفال به أول مرة عام 1997، بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأراضي الرطبة، والمساهمة في الحد من أخطار التلوث البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي للكائنات الحية التي تعيش فيها .



وقالت سعادة هنا السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نسعى من خلال مختلف برامجنا وأنشطتنا إلى المساهمة في رفع الوعي والفهم لأهمية الأراضي الرطبة ورفع المستوى التعليمي البيئي للتنوع البيولوجي الموجود في المحميات التي تم تأسيسها في الأراضي الرطبة، حيث تجتهد الهيئة عموماً في الاستمرار بالارتقاء بالوعي البيئي للجمهور من مختلف الفئات والأعمار، وتركز على أهمية ومكانة الأراضي الرطبة ودورها الفاعل كضرورة ملحة من أجل حضارة مستدامة.



وأشارت سعادتها في هذا الصدد، إلى محمية واسط للأراضي الرطبة ومركز واسط للأراضي الرطبة، حيث يقع المركز في المحمية التي تمتد على مساحة تبلغ 4500 متر مربع، وتشكل جزءاً من المنظومة السياحية البيئية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.



والمحمية التي بدأ العمل على تهيئتها منذ العام 2005، ورأت النور قبل نحو خمس سنوات، على مساحة 4.5 كيلومتر مربع، تشكل جزءاً من المنظومة السياحية البيئية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتعتبر من المناطق الغنية بالميزات الطبيعية من ناحية الوصف الجيولوجي، والطقس، والتربة، والغطاء النباتي، والتنوع الحيواني، والتنوع البيئي الحيوي الذي يشتمل على كثبان رملية ساحلية وتكلسات مِلحية.



أما مركز واسط للأراضي الرطبة الذي تأسس عام 2015، فيعتبر وجهة تعليمية وسياحية وطبيعية وتعليمية وترفيهية، والأول من نوعه للبيئات الرطبة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



ولفتت السويدي إلى أن المركز يزخر بالفصول التعليمية والتثقيفية والمنصات والأبراج المجهزة لمراقبة ومشاهدة الطيور بالقرب من المسطحات المائية، معتبرة أنه رئة جديدة لإمارة الشارقة، يهدف إلى حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والمساهمة في تطوير السياحة البيئية، فيه من الجمال الطبيعي والمناظر الساحرة والأنواع المتعددة، والمرافق العلمية للعناية بتلك الأنواع، ما يبهج الناظرين ويسرهم.



وقالت إنه تماشياً مع الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة، تنظم الهيئة، يوم الخميس، فعالية خاصة في مركز واسط للأراضي الرطبة، تحت شعار "الأراضي الرطبة لحضارة مستدامة"، تتضمن العديد من الورش التوعوية.