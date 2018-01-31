في ظاهرة مناخية غير مألوفة... تساقط الثلوج بصحراء المغرب

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تغطي طبقة سميكة من الثلج مدينتي زاكورة ووارزازات عند أبواب الصحراء في جنوب المغرب في ظاهرة مناخية غير مألوفة عائدة إلى موجة برد آتية من شمال أوروبا.

وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للمدينتين ومدينة تارودانت في جنوب البلاد وقد غطتها الثلوج.

وقال أحد سكان زاكورة الواقعة على بعد حوالي 700 كيلومتر من الرباط "لقد تساقطت الثلوج في زاكورة للمرة الاخيرة في الستينات! نحن معتادون هنا على موجات الحر والجفاف أكثر من الثلوج، السكان مذهولون".

ومنذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي تضرب موجة من البرد القارس المغرب وهي الثانية في غضون أسابيع قليلة، وقد تسببت بتساقط ثلوج غير اعتيادي في مناطق قاحلة من البلاد.

وأوضح المسؤول في الأرصاد الجوية الوطنية حسين يوعباب "نحن غير معتادين على الثلوج في هذه المناطق على الدوام، وهذا عائد إلى كتلة باردة آتية من شمال أوروبا وصلت إلى الصحراء"، مشيراً إلى أن "موجة البرد ستستمر حتى الخميس".

وتطال موجة الصقيع هذه أيضاً المناطق الداخلية في البلاد التي تشهد مواسم شتاء قاسية مع سلاسل الجبال الكبيرة فيها.