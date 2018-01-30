"البيئة والمحميات" بالشارقة تشرف على تحديث القائمة الحمراء للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة

الشارقة 24:

تطرح هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، خلال فعاليات منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في نسخته الـ 19، الذي يقام بين الخامس والثامن من فبراير المقبل، عدة مواضيع بمشاركة خبراء ومختصين وباحثين وأكاديميين من مختلف بلدان العالم، من بينها تحديث القائمة الحمراء الإقليمية للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "تشرف الهيئة على تحديث القائمة الحمراء الإقليمية للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، بما يتضمن الاستخدامات المحلية والإقليمية لهذه القائمة، وذلك من أجل تقديم المعلومات والإحصاءات اللازمة للمحافظة على التنوع الحيوي، ودراسة التحديات، وتعزيز التعاون المشترك، ورفع مستوى الوعي، والتنسيق بين الجهات المعنية بخصوص القائمة الحمراء، وعمل خريطة لتوزيع الأصناف، ووضع علامات واضحة المعالم لكل صنف، وإمكانية الحصول على المعلومات والبيانات عند الحاجة لها".

وتابعت السويدي: "سيتم التطرق في المنتدى الذي تنظمه الهيئة في منتزه الصحراء، إلى البحث في الفروقات بين القائمة الحمراء الدولية والقائمة الحمراء الإقليمية، وكيفية التعامل مع الأنواع المهددة بالانقراض وفقاً للحالة المحددة للنوع في المنطقة والعالم، وكيفية التصنيف، وعلاقتها ببعض الأنواع والمساحات الكبيرة"، مشيرة إلى أن الشارقة تمتلك خبرة طويلة في مجال البيئة وصون التنوع الحيوي، وهي سباقة دوماً في بذل كل ما هو ممكن لتوفير الفرصة لاستعراض القضايا البيئية وتبادل الأفكار والمعلومات، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة حول قضايا التنوع الحيوي، وإيجاد الحلول التي من شأنها دفع الجهود الدولية في هذا المجال.

ويهدف المنتدى إلى المساهمة في إعداد وصياغة استراتيجيات حماية وخطط عمل ذات صلة بشأن الأنواع المهددة بالانقراض في المنطقة العربية، حيث يستند إلى خطة تقييم وإدارة الحماية الموضوعة والمعدة من قبل المجموعة المتخصصة في حماية وإكثار الحيوانات التابعة للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وسيركز المنتدى هذا العام على ثلاثة موضوعات أساسية، هي الموضوع التصنيفي الذي يتناول القائمة الحمراء الإقليمية للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، وموضوع المناطق المحمية الذي سيقدم المعيار العالمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، والموضوع البيطري حيث يناقش التشخيص البيطري في المنازل، كما سيعود الموضوع التقني في العام 2018، والذي سيناقش الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار في الحفاظ على التنوع الحيوي.

ويشارك في منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي الـ 19 كل من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للبيئة في الكويت، والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، ومكتب حماية البيئة - الديوان السلطاني، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، والمركز الوطني للبحث الميداني لحفظ البيئة في عُمان، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة من الإمارات، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ووزارة البيئة من الأردن، والهيئة العامة لحماية البيئة من اليمن، ووزارة الزراعة من العراق، والجمعية السورية للحفاظ على الحياة البرية، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – IUCN، والجمعية الدولية لحماية الطيور، والعديد من المنظمات الدولية المعنية بحماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية، والجامعات المحلية والعربية والدولية، ومعاهد الأبحاث والمراكز العلمية، وحدائق الحيوان المحلية والعربية والدولية، وإدارات المحميات الطبيعية، والبلديات والمجالس البلدية، وطلاب الدراسات العليا المتخصصين بالبيئة.