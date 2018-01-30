حملة "بيئة بلا نفايات" تنطلق 18 فبراير بدول مجلس التعاون

الشارقة 24 – وام:



أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إطلاق حملة "بيئة بلا نفايات" بدورتها السنوية السادسة خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل انسجاماً مع التوجه الإقليمي نحو الاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية.



تركز الحملة هذا العام على أهمية إعادة تدوير البلاستيك وتعزيز الحس العام بالمسؤولية بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي.. وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات كبيرة مع سعي الحكومات والمؤسسات والهيئات الدولية لإيلاء أهمية أكبر للممارسات المستدامة ولكفاءة إدارة الموارد ومعدلات إعادة التدوير.



وتقام الحملة في مواقع رئيسية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وتشارك فيها مجموعة من الجهات والشخصيات المؤثرة كالجهات الحكومية وكبار منتجي البتروكيماويات والمؤسسات التعليمية والشخصيات البارزة في المجتمع إقليمياً وعالمياً في مجال دفع عجلة تغيير المفاهيم القديمة حول استهلاك البلاستيك وإدراج الاستدامة ضمن عادات الناس.



وانتقلت حملة "بيئة بلا نفايات" خلال العامين الماضيين لتتحول من مجرد حملة تنظيف لتوسع انتشارها نحو تعزيز الوعي حول أهمية إعادة التدوير وأساليب التخلص المسؤول من النفايات إلى جانب تسليط الضوء على فوائد البلاستيك في حياتنا اليومية المعاصرة.



وضمن برنامج حملة هذا العام سيعمل أعضاء "جيبكا" على تنظيم جولات للمدارس بهدف تفعيل مشاركة الطلاب إلى جانب المشاركة في فعاليات تنظيف البيئة وحملات التوعية العامة والمصممة خصيصاً لتصل إلى الآلاف من أفراد المجتمع والتوعية بأهمية مبادئ ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير إلى جانب دور البلاستيك في تعزيز الاستدامة في المنطقة.



وإلى جانب تأثيرها الإيجابي على منهجية تفكير الجيل الجديد تسهم حملة "بيئة بلا نفايات" في أهداف التنمية المستدامة رقم 12 و14 التي أعلنتها الأمم المتحدة وذلك من خلال الترويج للاستدامة والحفاظ على المحيطات إلى جانب الاستخدام المسؤول والكفؤ للموارد والطاقة.



وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إن حملة "بيئة بلا نفايات" شهدت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقتها محرزة مكانة عالمية بوصفها حملة خليجية بامتياز.. وتسلط الحملة في نسختها السادسة الضوء على فرص إعادة استخدام البلاستيك وتقليل النفايات عبر تطبيق مبادئ ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والانتقال نحو مفهوم الاقتصاد الدائري.. مشيراً إلى أن "جيبكا" تؤمن بأن مفاتيح مستقبل كوكبنا موجودة في يد كل واحد منا ولهذا تعمل من خلال حملة " بيئة بلا نفايات" ومع أعضاء فريقها على تثقيف الجمهور حول فرص اعتماد الاستدامة في عاداتهم اليومية ورفع الوعي بالأثر الضار للتخلص غير المسؤول من النفايات والفرص التي تهدر بسبب عدم إعادة التدوير.



ولفت إلى أن البلاستيك يساهم بشكل كبير في حياتنا نظراً لكونه واحداً من أكثر المواد مرونة وخفة واقتصادية فهو يضمن كفاءة الموارد والطاقة ويحفظ الماء نظيفاً ومعقماً ويمنع هدر الأطعمة ويحمي معيشة وأغذية ملايين الناس حول العالم.. مشدداً على بذل المزيد من الجهود في تثقيف المجتمع بسبل الحد من التخلص من النفايات ومدى إمكانية الاستفادة منها بدلاً من طمرها في الأرض.