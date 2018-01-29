قمر أزرق عملاق يتزامن مع خسوف كلي للقمر الأربعاء

الشارقة 24 – رويترز:

تشهد السماء يوم الأربعاء المقبل، حدثاً نادراً، حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الأزرق العملاق مع خسوف كلي للقمر، في ظاهرة يمكن رؤيتها من غرب أميركا الشمالية حتى شرق آسيا.

وقال نواه بيترو، الباحث في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، إن تداخل القمر الأزرق، وهو ثاني بدر في شهر ميلادي واحد، مع الخسوف بينما يقع القمر في أقرب موضع للأرض ظاهرة سماوية ثلاثية لم تحدث منذ 1982.

وأضاف بيترو في مقابلة بالهاتف "القمر الأزرق ليس نادراً جداً لكنها مصادفة طيبة أن يتزامن مع الظاهرتين الأخريين".

وسيظهر القمر مكتملاً يوم الأربعاء الساعة 8:27 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة "1327 بتوقيت جرينتش".

وسيكون القمر الأزرق قمراً عملاقاً أيضاً، وهي ظاهرة تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض أو قرب هذه النقطة، وقالت ناسا إن القمر العملاق يكون أكثر سطوعاً عن المعتاد بنسبة 14 في المئة تقريباً.

وسيكون اقتراب القمر من الأرض يوم الأربعاء هو الثاني في 2018 بعد حدوثه في الأول من يناير كانون الجاري.

وسيستمر خسوف القمر، الذي يحدث عند مروره في ظل الأرض، ثلاث ساعات ونصف تقريبا.