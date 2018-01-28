فرنسا تجلي 1500 من باريس تحسباً لفيضان السين

الشارقة 24 – وام:

أجلت السلطات الفرنسية ما يقرب من 1500 شخص من منازلهم في منطقة باريس، مع رفع درجة التأهب تحسباً لوقوع فيضان كبير، بعد تزايد ارتفاع منسوب نهر السين، يوم الأحد .

وقال ميشيل ديلبويش قائد شرطة باريس إن السلطات أجلت حوالي 1500 شخص من منازلهم في منطقة إيل دو فرانس، التي تضم العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، وأضاف أن منسوب المياه سيقل بوتيرة بطيئة.

وقالت السلطات الفرنسية إنه كان من المتوقع أن يرتفع منسوب مياه السين في وقت لاحق الأحد أو في وقت مبكر من يوم الإثنين، إلى مستويات تقارب المستويات التي أدت إلى فيضان مشابه عام 2016.

وغمرت المياه بالفعل الممرات الواقعة على ضفاف النهر في باريس، ما دفع متحف اللوفر إلى إغلاق طابقه السفلي المستخدم لعرض الفن الإسلامي، فيما أدى ارتفاع منسوب النهر إلى توقف الزوارق السياحية، وانتشرت الفئران بشكل واسع في الشوارع بعد أن دفعتها المياه إلى الخروج من جحورها.