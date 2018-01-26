إجلاء المئات في باريس بسبب فيضانات السين

الشارقة 24 – وام:

أجلت السلطات الفرنسية نحو 400 شخص، من محيط العاصمة باريس إلى أماكن آمنة، بسبب فيضانات نهر السين.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الخميس، أن أكثر عمليات الإجلاء كانت في منطقة فال-دو- مارن جنوب شرق باريس التي شهدت انقطاع الكهرباء عن ألف مسكن، بسبب استمرار الارتفاع في منسوب المياه.

وغمرت المياه، طرق المشاة على ضفاف نهر السين في قلب باريس، ولم يتمكن كثير من السكان من دخول منازلهم، كما غطت المياه منذ أيام قمة جزيرة إيل دو لا سيتيه الشهيرة، وأغلقت السلطات العديد من الأنفاق ومحطات القطار السريع.

ومن المتوقع أن تصل فيضانات السين إلى ذروتها، يوم السبت، حيث سيتراوح ارتفاع المياه بين 5.8 متر إلى 6.2 متر، وسيكون هذا المستوى قريباً من آخر فيضان كبير لنهر السين في صيف 2016 .