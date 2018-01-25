وزارة التغير المناخي تحذر من صيد الكروان البري

الشارقة 24 – وام:

حذرت وزارة التغير المناخي والبيئة من انتشار استخدام أجهزة إلكترونية تحاكي أصوات الطيور بهدف صيد طائر الكرَوان المحظور صيده في الدولة، بما يهدد تواجد وتكاثر هذا الطائر الذي يمر بالدولة أثناء رحلات هجرته الشتوية، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي، ويؤثر سلباً على سلوك الطيور، الذي تستهدف توجهات الحكومة الحفاظ عليه عبر إقرار تشريعات وإطلاق مبادرات عدة.

ويعد صيد طائر الكرَوان مخالفة لقانون حماية البيئة وتنميتها رقم "24" لسنة 1999 المعدل بالقانون الاتحادي رقم "11" لسنة 2006، تستوجب تطبيق عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم، لافتة إلى أن هذا الصيد غير القانوني يؤثر على تصنيف الدولة في مؤشر التنافسية العالمية على الجانب البيئي، الذي ارتقت فيه مراتب متقدمة مؤخراً.

وأوضح سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، أن فرق عمل الوزارة رصدت مؤخراً استخدام أشخاص لأجهزة إلكترونية تحاكي أصوات طائر الكرَوان بهدف لفت انتباهه وجذب أعداد كبيرة منه من مسافات بعيده ليستقر بالقرب من الأجهزة ويسهل الإمساك به وصيده، ولفت إلى أن صيد هذا النوع من الطيور المشمولة في قانون حماية البيئة وتنميتها يمكن أن يؤثر على تصنيف الدولة في مؤشر التنافسية العالمية الذي تبوأت فيه مراتب متقدمة خلال العام الماضي.