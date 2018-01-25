لم تشهدها منذ 48 عاماً

عاصفة قوية تضرب مناطق من اليابان ودرجات حرارة تحت الصفر

  • الخميس 25, يناير 2018 في 10:24 ص
  • الثلوج في طوكيو، اليابان
    الثلوج في طوكيو، اليابان
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، الخميس، بأن عاصفة شتوية قوية ضربت مناطق واسعة من اليابان وسط درجات حرارة اقتربت من الصفر.

الشارقة 24 – وام:

ضربت عاصفة شتوية قوية مناطق واسعة من اليابان وسط درجات حرارة اقتربت من الصفر بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الخميس. 

وقالت الهيئة إن درجة الحرارة في طوكيو تراجعت إلى 4 درجات تحت الصفر وهو مستوى لم يسجل في العاصمة منذ 48 عاماً.

وحذرت الهيئة من رياح قوية وارتفاع أمواج المد وتراكم الثلوج في أنحاء واسعة من البلاد.

من جهتها قالت هيئة الإذاعة اليابانية أن 1900 شخص قضوا ليلتهم في عربات قطارات بسبب تعطل حركة السير على السكك الحديدية جراء تراكم الثلوج بشكل كثيف بين مدينتي ناجويا وأوساكا.