عاصفة قوية تضرب مناطق من اليابان ودرجات حرارة تحت الصفر

الثلوج في طوكيو، اليابان

الشارقة 24 – وام:

ضربت عاصفة شتوية قوية مناطق واسعة من اليابان وسط درجات حرارة اقتربت من الصفر بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الخميس.

وقالت الهيئة إن درجة الحرارة في طوكيو تراجعت إلى 4 درجات تحت الصفر وهو مستوى لم يسجل في العاصمة منذ 48 عاماً.

وحذرت الهيئة من رياح قوية وارتفاع أمواج المد وتراكم الثلوج في أنحاء واسعة من البلاد.

من جهتها قالت هيئة الإذاعة اليابانية أن 1900 شخص قضوا ليلتهم في عربات قطارات بسبب تعطل حركة السير على السكك الحديدية جراء تراكم الثلوج بشكل كثيف بين مدينتي ناجويا وأوساكا.