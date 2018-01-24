61 ألف نازح جراء ثورة بركان "مايون" بالفلبين

الشارقة 24 - رويترز:

قالت وكالة مواجهة الكوارث في الفلبين، إن عدد السكان النازحين جراء ثورة بركان مايون ارتفع إلى أكثر من 61 ألفاً بحلول، الأربعاء، إذ يقذف البركان حمماً تسببت في أعمدة من الرماد وصل ارتفاعها إلى خمسة كيلومترات.

وذكر معهد علم البراكين والزلازل الحكومي، أن التحذير من ثورة بركان مايون ظل عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى بعد خمس "دفعات من الحمم الكثيفة التي أطلقها البركان بشكل متقطع" على مدار 19 ساعة منذ، الثلاثاء.

وأضاف المعهد أن البركان ظل يقذف حمما بارتفاع 500 إلى 600 متر لمدة تراوحت بين سبع دقائق، وأكثر من ساعة ونفث أعمدة من الدخان على ارتفاع ما بين ثلاثة وخمسة كيلومترات فوق فوهة البركان.