"البيئة والمحميات الطبيعية" بالشارقة تنفذ دراسة حول السلاحف الخضراء وحمايتها

الشارقة 24:

بدأت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة تنفيذ دراسة مشتركة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية حول السلاحف، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، بغرض اكتشاف المزيد عن العادات الغذائية والمعيشية لصغار السلاحف الخضراء التي تتواجد بكثافة عالية في القنوات المائية في محمية أشجار القرم.

وقام المتخصصون البيئيون من الهيئة والجمعية بجمع بعض السلاحف ووسمها ببطاقات في خور كلباء، وهي محمية طبيعية تتميز بوجود أشجار القرم بكثافة والسبخات الملحية والطينية والمستنقعات. وستساعد المعلومات المستمدة من الدراسة، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي تقوم بها الهيئة، على تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها السلاحف في المنطقة الساحلية وتوجيه عملية وضع إطار لحمايتها يكون أكثر تفصيلاً ويتميز بقابليته للتنفيذ في المستقبل القريب.



وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: "تتغذى صغار السلاحف الخضراء في مياه أشجار القرم، ولكننا لا نعرف هل تبقى السلاحف في مياه أشجار القرم معظم حياتها أم أنها تغادرها يوميًا لتتغذى في المحيط المفتوح، كما أننا لا نعرف أين تُولد تلك السلاحف ولا أين تذهب عندما تصل إلى سن البلوغ، ومن ثمّ، ستساعدنا تلك الدراسة في الإجابة على بعض هذه الأسئلة".



وأكدت السويدي أن هذه الدراسة ستسعى أيضاً إلى فهم أهمية أشجار القرم لحماية السلاحف، وستكون كذلك أول محاولة لجمع معلومات طويلة الأمد عن تحركات السلاحف الخضراء على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة. وأضافت: "ستساعدنا دراسة العينات في جمع مزيد من المعلومات عن السلاحف، وذلك ضمن جهودنا لحماية البيئة في دولة الإمارات والحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة".



ويتم وسم السلاحف بمجرد الإمساك بها ببطاقة تنقل المعلومات الخاصة بتحركاتها إلى قمر اصطناعي. وتوفر جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة والهيئة جهاز الإرسال عبر الأقمار الاصطناعية، وستستخدم هذه الدراسة لجمع المزيد من البيانات للمشروع البحثي طويل الأمد حول السلاحف في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقام علماء البيئة من الهيئة وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة بتثبيت جهاز إرسال على سلحفاة خضراء صغيرة واحدة لتتبع تحركاتها خلال الأشهر الستة المقبلة، كما أخذوا عينات من أنسجة السلاحف الخضراء لإجراء دراسة جينية، وقاموا أيضاً بقياس جميع السلاحف التي تم صيدها وتوثيقها ووضعوا طريقة واضحة للإمساك بها وأخذ العينات لأغراض إجراء الأبحاث في المستقبل.