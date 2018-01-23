إصابة العشرات جراء الثلوج الكثيفة في طوكيو

جانب من الثلوج في اليابان

الشارقة 24 - د ب أ:

أصيب عشرات الأشخاص ووقع أكثر من 660 حادث سير في ظل الهطول الأكثر كثافة للثلوج في أربعة أعوام على العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها، يوم الإثنين.

وتسببت عاصفة شتوية في تساقط حوالي 23 سنتيمتراً من الثلوج في وسط طوكيو، وهو أكبر تساقط للثلوج منذ فبراير عام 2014.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن نظام ضغط منخفض كان مسؤولاً عن تراكم الثلوج في شرق ووسط اليابان.

وأفادت وكالة أنباء كيودو بأن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا بعد انزلاقهم بسبب الثلوج النادرة في العاصمة، بينما قالت الشرطة إن معظم حوادث المرور كانت نتيجة للثلوج.

وقد تسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية داخلية ودولية والمئات من رحلات القطارات في شرقي اليابان.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون إن مطار ناريتا الدولي شرقي طوكيو اضطر إلى إغلاق مدارجه مؤقتاً بسبب الثلوج الكثيفة.

ووصل ارتفاع الثلوج في مدينة هاتشيووجي بغرب طوكيو إلى 30 سنتميتراً، في حين بلغ ارتفاع الثلوج 20 سنتميتراً في وسط اليابان.

ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 50 سنتميتراً إضافية من الثلوج في مناطق بحر اليابان الساحلية بحلول مساء الثلاثاء، ونحو 40 سنتميتراً على جزيرة هوكايدو بشمال البلاد وشمال شرق اليابان.

وحذرت وكالة الأرصاد من هبوب رياح قوية وارتفاع الأمواج وظروف طقس شديدة البرودة في هوكايدو والمناطق الساحلية يوم الثلاثاء.