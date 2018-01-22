خطة لإنقاذ الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت أستراليا، اليوم الإثنين، عن خطة لاستثمار 60 مليون دولار أسترالي (48 مليون دولار أميركي) في إنقاذ الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم.

وسوف يتم إنفاق معظم الأموال على مبادرات تحفير المزارعين المحليين على منع التلوث من الوصول إلى مياه الحاجز المرجاني، بينما يخصص بعض الأموال للتصدي لزيادة أعداد نجوم البحر ذات الأشواك التي تلتهم الشعاب المرجانية.

وأفاد بيان حكومي بأن: "حكومة (رئيس الوزراء مالكوم) تيرنبول سوف تدعم البحث العلمي الأول في العالم لتأمين بقاء الحاجز المرجاني العظيم و64 ألف وظيفة تعتمد على ازدهاره".

وسوف يتم تقديم 6 ملايين دولار لتمويل برامج البحث والتنمية لإحياء الحاجز المرجاني العظيم، وخمسة ملايين دولار لنظم الإنذار المبكر التي تهدف لمنع المزيد من تبيض الحاجز المرجاني، وأيضاً لجهود إدارة الحاجز المرجاني.

ويعاني الحاجز المرجاني الواقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا من مشكلات التبيض المرجاني الأولى المتتابعة بالنسبة له في عامي 2016 و2017.